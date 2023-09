Iva Zanicchi, il dramma della malattia del marito a Verissimo: «Fausto doveva morire anni fa, ma dice che sta qua per me e dobbiamo andarcene insieme»

Iva Zanicchi torna a Verissimo. Un anno duro per L’aquila di Ligonchio, la sua brutta caduta dalle scale e la malattia dl marito. «L’estate non è stata un granché, ma sono stata vicina al mio uomo. Quando a Ferragosto gli amici mi chiamavano mi chidevano dove fossimo se in Sardegna o ai Caraibi io dicevo “si si”, ma poi dicevo che ero al Centro Tumori Beach, perché bisogna anche metterla in allegria e ci abbiamo riso tanto. È stato un periodo così, ma passerà, sono molto fiduciosa. Pippi è forte, è una quercia, va bene e ce la farà». Fausto Pinna il marito della cantante è malato di tumore ai polmoni.

Iva Zanicchi torna a Verissimo, com sta il marito

Una storia quella di Iva circondata dall'amore, prima quello del padre, poi con Antonio Soldi ch la fa divntare mamma. Poi con l'incontro con Fausto Pinna detto Pippi ha conosciuto l'amore maturo quello eterno.

«Con lui mi sono sempre divertita tanto e ci divertirmo ancora. eri non stava bene per nulla, sono andata fuori al balcone con una infermiera e abbiamo fumato una sigaretta insieme, anche se io non fumo.

Il cancro

Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale, non fa mai pesare la sua malattia, aveva raccontato tempo fa la cantante.

Un amore il loro che dura da 38 anni e che non conosce ombre. «Lui mi dice io rimango qui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, io gli ho detto vai avanti tu poi arrivo io». Cerca di sdrammatizzare tutto l'artista. È certa guarirà. «Lui doveva morire 3 anni fa ha superato tutto ma ora si è rotto una vertebra quindi non è facile la sua situazione»