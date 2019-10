Jennifer Aniston sbarca su Instagram con i suoi Friends: 100mila followers in mezz'ora

Martedì 15 Ottobre 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 16:01

Oltre 100mila followers in meno di 30 minuti. La "notizia" si è diffusa in un attimo:sbarca ufficialmente su Instagram . Dopo alcune "apparizioni" nelle foto dei suoi amici, l'attrice americana ha deciso di aprirsi il uo profilo ufficiale. E il successo è stato immediato. La foto scelta per inaugurare il social network è stata quella della serata con i suoi amici storici. Quelli del cast di "Friends". Un selfie, un po' sfocato a dire la verità, che però ha lasciato intravedere i protagonisti della storica serie televisiva: «E adesso siamo anche amici su Instagram...» ha scritto l'ex compagna di Brad Pitt.