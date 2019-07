Joe Bastianich nuovo volto di Italia's Got Talent: prende il posto di Claudio Bisio

Claudio Bisio in veste di giudice. Addio ain veste di giudice.

LE AUDIZIONI

La nuova edizione prenderà il via dal Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il 6, 7, 8 settembre. Le audizioni proseguiranno poi al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 16, 17 e 18 settembre per concludersi, infine, al Teatro Comunale di Vicenza il 30 settembre e l'1 e 2 ottobre. Come nelle passate edizioni, il palco sarà territorio di conquista per maghi, ballerini, contorsionisti, funamboli, comici e cantanti. Italiàs Got Talent ringrazia Claudio Bisio, protagonista di quattro edizioni. L'attore resta comunque in famiglia ed è, attualmente, impegnato nelle riprese della nuova commedia Sky «Cops - Una banda di poliziotti».

è il volto nuovo della prossima edizione di, prossimamente su TV8. Lo chef prende il posto che nelle ultime quattro edizioni era stato del comico conduttore di Zelig. Al suo fianco, confermati,. Alla conduzione del talent show, per il quarto anno consecutivo, torna. Joe Bastianich, imprenditore e ristoratore di fama internazionale, già giurato diItalia e noto al pubblico televisivo anche per trasmissioni comeItalia e, impreziosisce il programma con la sua esuberanza e il suo fiuto per i talenti.«Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di Italiàs Got Talent. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e... buzzer. - ha dichiarato - Sono certo che ne vedremo delle belle». La new entry Bastianich affiancherà Federica Pellegrini, fresca vincitrice in Corea del Sud della sua quarta medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto, Mara Maionchi, icona dell'industria discografica giudice anche di, e Frank Matano, il veterano del gruppo al suo quinto anno dietro al bancone.