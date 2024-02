Kledi a Verissimo parla della malattia del figlio: «Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene. Mia moglie è il pilastro»

Kledi Kadiu torna oggi a Verissimo. «Non c'è niente di più speciale di diventare padre nella vita di un uomo». L'ex ballerino si emoziona di fronte a Silvia Toffanin parlando della sua famiglia. Nel 2016 diventa papà di Léa e due anni più tardi convola a nozze con la giovane compagna Charlotte Lazzari, anche lei ballerina. Poi nell'agosto 2021 arriva Gabriel nato con una grave malattia: la «meningo-encefalite».

Kledi, la malattia del figlio

Solo lo scorso anno Kledi era riuscito a raccontare la malattia del secondogenito, nato ad agosto 2021 sui social.

Kledi Kadiu a Verissimo, chi è il ballerino “scoperto” da Maria De Filippi? Età, origini, il rapporto con Emanuel Lo, la malattia del figlio

E oggi torna a parlarne: «La sua gioia di vivere mi da la forza. Lui mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e andare avanti come delle persone normali. Charlotte è la mamma lei è il pilastro della casa e Lea è una sorella maggiore fantastica»

Cosa ha Gabriel

Oggi il piccolo ha 2 anni e mezzo e Kledi raccontò sui social qualche tempo fa cosa è accduto. «Dopo la sua nascita è iniziato un calvario che ci ha davvero messi a dura prova - ha raccontato Kledi su Instagram -.