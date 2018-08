Lara Zorzetto, da Temptation Island a tronista di Uomini e Donne?

Mercoledì 15 Agosto 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 16 Agosto, 00:01

Ormai, la strategia è affidabile e consolidata. Non solo coppie formatesi a Uomini e Donne e passate ad un altro programma di Maria De Filippi come Temptation Island, ma anche il percorso inverso. La fine di una storia d'amore, 'consacrata' dal programma in cui le coppie vengono divise e messe a dura prova da tentatori e tentatrici, può rappresentare l'occasione per continuare a rimanere alla ribalta, salendo magari sul trono di uno dei programmi tv più longevi e riusciti di Mediaset. È quello che potrebbe accadere alla stilista friulana Lara Rosie Zorzetto.Reduce dalla storia, finita male (chi l'avrebbe mai detto?) davanti alle telecamere di Temptation Island, con Michael De Giorgio, Lara ora potrebbe approdare a Uomini e Donne, pronta per essere corteggiata. L'indiscrezione è stata lanciata da TvZap : in questi giorni la ragazza è stata avvistata a Roma, come documentano anche alcune testimonianze social, e sarebbe stata a Cinecittà per uno shooting cinematografico.Da qui a dire che ci sia già un accordo con Mediaset ce ne passa, ma l'ipotesi non è da escludere. Per scoprirlo, in fondo, manca poco: le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne partiranno il prossimo 29 agosto, mentre la prima messa in onda della trasmissione è fissata al 10 settembre. Già prima della fine di questo mese, quindi, sarà possibile sapere con certezza se la bionda friulana continuerà ad essere la protagonista di un altro programma di 'Queen Mary'.