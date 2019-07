Lodovica Comello diventa un fumetto. Su Foxlife.it arriva la rubrica le avventure di una extravergine

Giovedì 11 Luglio 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 17:06

In attesa di vederla nei panni di, la serie comedy tutta al femminile prodotta dae Publispei di Verdiana Bixo in onda il prossimo autunno su(canale 114 di Sky),E' online su, una rubrica corredata da vignette a fumetti e scritta in prima persona dal personaggio immaginario di Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore. Dafne lavora nella redazione del sito web di una rivista femminile, ma il suo lavoro sembra quasi invisibile ai colleghi, così come lei. Come molti suoi coetanei sente la pressione di essere arrivata a questa età senza aver raggiunto una stabilità né a livello affettivo né tantomeno a livello professionale. Ma c’è una cosa prima di ogni altra che rende Dafne diversa dalle sue coetanee: è vergine.Nella sua rubrica, Dafne racconterà in modo ironico e surreale, nel suo particolare stato di “extraverginità”, le vicende di una ragazza e delle sue amiche alle prese con le proprie questioni sentimentali e di sesso. Le vignette, realizzate dalla fumettista Lorenza Di Sepio (Simple&Madama), vedranno Dafne alle prese con situazioni imbarazzanti su temi come il sexting, tinder o le pratiche BDSM. Un racconto inedito e divertente di uno dei personaggi più attesi della prossima stagione televisiva targata FoxLife. Le avventure di una (Extra) vergine saranno disponibili anche sui profili social di foxlife.