Lory Del Santo svela il segreto sul figlio Loren a Domenica Live: «Ecco chi è il padre....»

Lory Del Santo ha deciso di rivelare a Domenica Live il nome del padre di suo figlio, Loren, oggi scomparso.

«Non credevo ci potessero essere persone non interessate neppure a conoscere il proprio figlio», commenta Lory Del Santo. «Non gli avevo detto io di essere incinta ma lui lo sapeva, i tempi coincidevano Quando Loren aveva tre anni, lui un giorno è entrato nel mio ufficio, all’improvviso, mi ha detto: Ho saputo che hai avuto un bambino, so che è mio, vorrei vederlo. Sono molto generosa, gli ho detto che andava bene, ma prima volevo parlargli. Gli ho chiesto se il giorno dopo sarebbe stato a Milano e gli ho dato appuntamento».

Lory Del Santo voleva fare chiarezza.

«Nella vita se tu hai un riferimento ce lo devo avere. Non puoi dire “ci sono” e poi sparisci. Volevo chiarire solo questo con lui. Sono stata mezz’ora ad aspettare a Milano, non mi ha neanche telefonato per dirmi che non sarebbe venuto. Non si è mai più visto o sentito. Non sapevo neppure dove fosse nel mondo. So che ha fatto la stessa cosa con un’altra donna…».

Si arriva poi al nome.

«Lui si chiama Denis Schaller, era tedesco. Era un figlio gemello, loro due erano stati adottati, lui non era tedesco di nascita. Forse il fatto di essere adottato, di avere vissuto un’infanzia particolare, lo ha portato a prendere decisioni, per me incomprensibili».

Cosa vorrebbe dirgli, ora, Lory Del Santo?

« Che si è perso una persona meravigliosa. Loren era intelligente, sensibile, buono. Appena lo vedevo, dicevo: ecco una persona che sono certa che mi vuole bene in modo incondizionato. Si è perso qualcosa di speciale, mi dispiace per lui, magari chi lo sa, vedendolo, sarebbe scattato qualcosa… Da bambino era bellissimo. La sua malattia invisibile era peggiorata nell’ultimo periodo, non aveva alcun deficit».

Barbara D’Urso domanda: Se lui volesse rivederla, accetterebbe?

«Forse ci sono persone che non si possono correggere. Io lo vedrei volentieri. Gli ho comunque voluto bene. Lo ringrazio comunque della possibilità che mi ha dato di avere questo figlio. Io non so odiare. La vita è piena di dolore, ma noi abbiamo il dovere di sconfiggere il dolore e mai smettere di provarci».

Barbara D’Urso ricorda l’altro figlio perso da Lory Del Santo ma lei sposta l’attenzione sul figlio Devin: anche suo padre, Silvio Sardi, non avrebbe voluto vederlo. «Lo ha visto solo due volte - dice Lory Del Santo - ma bisogna sempre perdonare».

Ultimo aggiornamento: 18:33

