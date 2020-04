«Made in Sud», neocomici in erba alla prova del format «Baby in Sud»

Mentre la nuova stagione di «Made in Sud» è di nuovo sulla rampa di lancio dopo essere stata stoppata prima del nascere dal coronavirus, o almeno così sembra in questi giorni, c'è un prologo tutto dedicato al pubblico giovane. Nando Mormone, il creatore del fenomeno comico con la sua Tunnel, ha lanciato sui social una challenge per comici in erba.



«Si chiama Baby in Sud», spiega Mormone, «e l'abbiamo creata il 25 marzo, dopo le tante richieste di info sullo show che nel frattempo era stato posticipato gioco forza. La maggior parte dei messaggi arrivavano da bambini o giovanissimi, da sempre il nostro zoccolo duro di affezionati telespettatori. Così in questi giorni di clausura li abbiamo invitati a spedirci un video in cui da casa imitano un personaggio o uno sketch della nostra trasmissione. È stato un modo per tener viva l'attenzione in attesa dell'edizione 2020 che è imminente e per regalare un pizzico di divertimento in tempo di Covid-19».



Ai social sono arrivati un bel numero di video, tra i comici più gettonati ed imitati ci sono gli Arteteca, I Ditelo Voi, Matranga & Minafò, Enzo & Sal e Antonio D'Ausilio.



Tra tutte le proposte, saranno selezionate quelle più divertenti che avranno poi spazio all'interno di «Made in Sud» su Raidue con dei brevi video, un po' sull'esempio di quanto succede con «Tale e quale show».



A proposito di Matranga & Minafò, il duo comico siculo sarà presto protagonista al cinema assieme ad una parte della banda di Made in Sud. Il film coprodotto dalla Tunnel di Mormone si intitola «Un pugno di amici» e sarebbe dovuto uscire nelle sale in questo mese di aprile. Tutto rinviato naturalmente all'autunno prossimo con date da stabilire. La commedia comica diretta da Sergio Colabona (il regista del primo film degli Arteteca) e girata tutta in Sicilia, con riprese effettuate a Termini Imerese, Gratteri, Lascari e Isola delle Femmine, vedrà i due palermitani assumere le identità di un direttore e del capo animatore di un villaggio turistico per sbarcare il lunario. Nel cast, molto partenopeo, anche Maurizio Casagrande, i Ditelo Voi, Mariano Bruno, Maria Bolignano e Gianni Lattore, loro partner negli sketch. © RIPRODUZIONE RISERVATA