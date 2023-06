Mara Venier ricorda Pier Francesco Forleo a Domenica In e scoppia a piangere: «Hai portato solo amore. Ci mancherai». Poi abbandona lo studio

«Voglio cominciare questa puntata salutando Pier». Mara Venier contiene a stento le lacrime. Domenica In parte ricordando Pier Francesco Forleo, morto il 9 giugno 2023. «Pier è stato un importante dirigente della Rai e lui amava molto quest'azienda, lui si occupava di sport - è provata la conduttrice - ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi chiamava così “Suocera”». Prova a prendere fiato la conduttrice.

Pier Francesco Forleo morto a Roma. Mara Venier: «Sei stato un genero meraviglioso». Aveva 62 anni

Domenica In, Mara venier in lacrime per Pier Francesco Forleo

«Non posso fare a meno di non cominciare ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia.

Ci mancherai tantissimo», scoppia in un pianto incontenibile Mara Venier che abbandona lo studio e viene mandata la pubblicità.

Pier Francesco Forleo si è spento a 62 nni nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2023. Direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai aveva 62 anni. A darne notizia l'azienda di Viale Mazzini con un comunicato: «La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale». Sposato con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.

Pier Francesco Forleo, la malattia, l'amore con Elisabetta Ferraccini e il ricordo del nipote di Mara Venier: «Ciao Capi»

Dopo la notizia della sua morte, la conduttrice di Domenica In ha pubblicato un post per ricordarlo: «Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce».