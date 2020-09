«Mare fuori», storie da un carcere minorile di Napoli: la fiction da stasera su Rai 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fiction ambientata in un istituto di pena minorile napoletano situato a picco sul mare. Nella narrazione televisiva Nisida non è menzionata, ma è palese che, la nuova serie tv che parte stasera suin prima serata e che sarà in onda per sei mercoledì di seguito (susono già disponibili tutte le puntate), s’ispira alle storie dei ragazzi detenuti nella struttura che sorge sull’isola al largo di Bagnoli. E allora l’appuntamento è fissato alle 21.20 per seguire la vicenda umana di Filippo (), un ragazzo borghese della Milano bene, figlio e studente modello che, in seguito a una notte brava, viene ritenuto responsabile della morte del suo migliore amico. Si ritroverà così a vivere la condizione di recluso insieme ad altri 70 detenuti (50 maschi e 20 femmine), quasi tutti minorenni, e dovrà adattarsi in fretta a un ambiente a lui ostile, popolato da ragazzi che hanno alle spalle vissuti molto diversi dal suo e abituati a muoversi e a sopravvivere in una realtà dura come quella del carcere.Dunque, fatta eccezione per Filippo, tutti gli altri giovani protagonisti della serie sembrano avere un destino già scritto: c’è Carmine (), un ragazzo di Secondigliano che ha fatto di tutto per sfuggire alle sue origini familiari, che lo assegnerebbero per discendenza alla schiera di criminali con cui è imparentato, ma poi si ritrova dentro per aver vendicato la sua ragazza vittima di violenza sessuale; c’è Edoardo (), un piccolo e potente boss di sedici anni, cha ha una fidanzata incinta che lo aspetta fuori, ma si innamora di Teresa, una studentessa che fa volontariato in carcere; e ancora c’è Viola (), che ha ucciso sua madre senza un apparente motivo e non sembra pentita di quello che ha fatto; Naditza (), invece, è una ragazza rom che preferisce stare in casa piuttosto che nel campo nomadi , dove il padre vuole darla in sposa a un uomo orrendo.E poi ci sono gli adulti, i poliziotti penitenziari, gli educatori e la direttrice dell’istituto interpretata da: «racconta la storia di, dove arriva una nuova direttrice, che sono io, molto tosta, che impone nuove regole e divieti – spiega l’ attrice , già protagonista de, serie ambientata sempre nella città partenopea, in un’intervista rilasciata a RaiPlay –. E che tenta di dare una disciplina a tutti questi ragazzi che sono rinchiusi là con i loro dolori e i loro traumi. Per questo avrà molti scontri con i ragazzi, perché è molto spigolosa, rigida e anche un po’ aggressiva, ma in realtà ha un gran bisogno di umanità e lì ha a che fare con l’umanità di diversi tipi».Così il carcere diventa un contenitore di vicende umane: «Quello è un calderone di vita, un luogo dove si fondono storie diverse e dove si ritrovano persone differenti, che provengono da vite molto differenti – spiega ancora la–. La coesistenza in un contesto del genere è molto complicata e, nel migliore dei casi, si assiste a una redenzione, una trasformazione, nel peggiore dei casi si verificano episodi di cameratismo e bullismo ». Una convivenza resa ancora più difficile dalla giovane età dei reclusi: «– conclude l’attrice –. Perciò, chi lavora in quel carcere deve dare a questi ragazzi gli strumenti per imparare un lavoro, ma anche per riflettere, per crescere, per trasformarsi e per rendere utile un tempo apparentemente fermo».