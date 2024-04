Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Al Manouche Bistrot, a Caserta nella frazione di Puccianiello, mercoledì proseguono gli appuntamenti di “Cinebistrot”, in collaborazione con “Caserta Film Lab”. In una sala raccolta la possibilità di gustare la proiezione di film (rigorosamente a sorpresa) e piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Il tema che fa da fil rouge dell'edizione di quest'anno è sempre “Hungry Hearts” ed è tutto dedicato all’amore e alle sue conseguenze.

MOSTRE

La Galleria Saccone, in via Tari a Santa Maria Capua Vetere, ospita “Luca Bellandi Playlist”, personale del pittore livornese Luca Bellandi.

Dopo l’inaugurazione dello scorso 6 aprile, la mostra si potrà visitare fino a sabato 27.

MUSICA/1

Dublinese di nascita e londinese d’adozione, Louis Brennan è un songwriter della miglior tradizione folk intimista. Giovedì salirà sul palco del Mr.Rolly's, a Vitulazio, per presentare il suo quarto album "Love Island", mixato agli Abbey Road Studios.

MUSICA/2

Con il suo “10 anni Club Tour 2024” che celebra il decennale dall’uscita dell’Ep d’esordio “Carne”, Giancane è venerdì al Lizard Club, a Caserta. Irriverente e dissacrante, il cantautore romano – ex componente del gruppo Il Muro del Canto - ha dato inizio nel 2018 ad un fortunato sodalizio con Zerocalcare.

TEATRO/1

Denny Mendez torna a vestire i panni di Rina nello spettacolo "Cose di ogni giorno" di David Norisco, per la regia di Francesco Branchetti - anche attore protagonista - al fianco di Isabella Giannone e José De La Paz. L’appuntamento mercoledì al Teatro Ricciardi di Capua.

TEATRO/2

Massimo De Matteo e Francesco Procopio portano in scena da mercoledì a venerdì al teatro Lendi di Sant’Arpino “Muratori”. La celebre commedia di Edoardo Erba, messa in scena per la prima volta in lingua napoletana, affronta il tema attuale della crisi dei teatri, spesso sacrificati per fare spazio a lucrosi mega-supermercati. La regia è di Peppe Miale.