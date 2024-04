Caserta, la caserma dei carabinieri si illumina di rosso

In occasione della “Giornata nazionale per la donazione degli organi”, indetta per oggi dal ministero della Salute con decreto del 20 febbraio, anche in via Laviano la caserma intitolata al maggiore Francesco Peccerillo, sede del Comando provinciale dei carabinieri, è stata illuminata di rosso.

A partire dalle 20 di ieri e fino alla mezzanotte di oggi, come avvenuto per gli edifici che ospitano le sedi istituzionali di enti e amministrazioni su tutto il territorio nazionale, che hanno aderito all’iniziativa, il colore rosso illuminerà attraverso centinaia di lampade con tecnologia led a basso consumo le facciate in supporto agli eventi di informazione, promozione e sensibilizzazione alla cultura della donazione e del trapianto di organi.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina ai cittadini, condivide lo spirito dell’iniziativa e ne promuove le finalità.