Mark Caltagirone ad Amici 18, lo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli e la frecciatina: «Anche se non siamo sotto testata giornalistica»

Sabato 18 Maggio 2019, 23:10 - Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 08:00

Mark Caltagirone ospite speciale della semifinale di Amici 18, Maria De Filippi fa uno scherzo a Sabrina Ferilli che ritorna a ricoprire il ruolo di giudice per una sera. Torna l'iconico gioco delle cabine e tra gli intrusi arriva anche il "fidanzato" di Pamela Prati. Arriva anche una frecciatina: «anche se non siamo sotto testata giornalistica».Il giallo dell'anno, ovvero il non matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è ufficialmente motivo di divertimento. Dopo i bellissimi meme su internete, anche Maria De Filippi mette il suo sigillo.Durante il gioco delle cabine, ritornato appositamente per Sabrina Ferilli giudice per una sera, Maria De Filippi fa entrare anche Mark Caltagirone, con una bella frecciatinae: «anche se non siamo sotto testata giornalistica». Ad entrare però non è il fidanzato di Pamela Prati, ovviamente, ma un fantasma. Scoppiano tutti a ridere, la Ferilli commenta: «Prendiamola con simapatia che è meglio».