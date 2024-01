Martina Stella in La lunga Notte, chi è l'attrice? Età, la separazione dal marito, i figli, la vita privata, le foto hot e la (chiacchierata) relazione con Lapo Elkann

Da stasera in tv su Rai 1 va in onda la nuova miniserie dal titolo “La lunga Notte - la caduta del Duce” che rievoca uno dei fatti più importanti del XX secolo: il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. La votazione proposta da Dino Grandi (interpretato da Alessio Boni) esautora dal potere Benito Mussolini (Duccio Camerini). saranno 3 le puntate della serie, nel cast anche Martina Stella. Scopriamo dunque qualcosa in più sull'attrice.

Martina Srtella protagonista de La lunga notte: il ruolo nella miniserie di Rai1

Martina Stella protagonista della nuova serie tv in onda da stasera su Rai1. nella fiction l'attrice interpreta Clara Petacci, amante di Mussolini. Donna intelligente e acuta, lucida e spietata, sa leggere nelle pieghe degli eventi, molto meglio di tanti politici e gerarchi. Da giovane è stata sacrificata dalla famiglia, che l’ha spinta nelle braccia del Duce per fare una scalata sociale. È divisa tra una forma di assoggettamento alla volontà materna, e un amore reale per il Duce di cui subisce il fascino e il potere. Ha una sensualità aggressiva, spregiudicata che usa con abilità per manipolare gli uomini soprattutto il suo “Ben”, con il quale condividerà il tragico destino.

Chi è Martina Stella

Martina Stella è nata a Impruneta, in provincia di Firenze, il 28 novembre 1984 (ha 39 anni) è figlia di un impiegato al casello della società Autostrade e di Bianca una ballerina sia di danza classica che di danza moderna. I genitori si separarono quando aveva 15 anni. In pochi lo sanno, ma Martina Stella fece un debutto non ufficiale a dieci anni, esordendo come testimonial per le scarpine da bambini Lelli Kelly. Nel 1998-99 frequenta il corso di recitazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze, diretta dal regista Giuseppe Ferlito. A febbraio del 2001, a soli 16 anni, debutta con successo di pubblico e critica ne L'ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino. Seguono altri lavori per il grande schermo: Nemmeno in un sogno, regia di Gianluca Greco e Un amore perfetto. All’età di 17 anni si trasferisce a Roma. L’attrice ricorda il momento della separazione dei genitori come uno dei periodi più critici della sua vita. Al settimanale Chi racconta: «Da un punto di vista economico la mia famiglia è stata un disastro, tanto che accettai di girare "L’ultimo bacio" anche per aiutare i miei genitori». Arrivata a Roma Martina continua a inseguire il suo sogno.

La carriera

Dopo L'ultimo bacio recita in pellicole meno fortunate al botteghino – come, nel 2002, Un amore perfetto di Valerio Andrei e Amnèsia di Gabriele Salvatores – ma poi arriva a teatro. La stagione 2002-03 la vede per la prima volta sul palcoscenico nel musical di Pietro Garinei Aggiungi un posto a tavola. Poi per lei diversi lavori tv vincenti, tra i quali L’amore e la guerra, con Daniele Liotti, La freccia nera, con Riccardo Scamarcio, Angeli e diamanti, e Tiberio Mitri – Il campione e la miss, con Luca Argentero. Nel 2007 comincia una forte collaborazione con i fratelli Vanzina, grazie a Piper. Con loro reciterà anche per lungometraggi destinati al grande schermo, tra i quali Un’estate ai Caraibi e Sapore di te fino al più recente Lockdown all’italiana (2020), diretto dopo la scomparsa di Carlo Vanzina da suo fratello Enrico, precedentemente solo sceneggiatore e produttore. È gennaio 2010 quando arriva alla conduzione televisiva, affianca per quattro puntate, su Rai 2, Francesco Facchinetti ne Il più grande (italiano di tutti i tempi). Poi torna alle fiction. Nel 2017 la sua partecipazione alla dodicesima edizione dello show di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, dove si classifica terza, assieme al maestro di ballo Samuel Peron. E sempre lo stesso anno è stata trasmessa da Canale 5 la fiction Amore pensaci tu, dove, nel ruolo di Elena, affianca Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti.

La vita privata

Martina Stella si è fatta notare nel cinema ma la sua bellezza ha colpito tutti. La sua vita privata diventa così da prima pagina, sempre. Nel 2002 ha una relazione di qualche mese con il campione di Moto GP Valentino Rossi. Dopo poco incontra Lapo Elkann con cui rimane per ben 3 anni, prima che il rampollo di casa Agnelli resti invischiato in scandali meno rosei. Un’altra storia importante arriva nel 2008 quando Martina Stella si fidanza con l’attore Primo Reggiani e con cui rimane fino al 2011. Quando l’attrice partecipa a Tutti pazzi per amore 3 conosce l’hair stylist Gabriele Gregorini e il 30 ottobre 2012 dà alla luce la primogenita Ginevra. Ma i due si lasciano nel giro di un paio d'anni.

Il matrimonio con Andrea Manfredonia

Nel 2015 ufficializza la relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia (figlio dell’ ex calciatore di Lazio e Juventus Lionello) con cui convola a nozze il 3 settembre 2016 a Carbognano in provincia di Viterbo. «Una cosa è immaginare il proprio matrimonio, un’altra è viverlo.

Andrea Manfredonia, chi è? Età, lavoro, padre, matrimonio (e separazione) con Martina Stella, figli e Instagram

Racconta lei stessa a Chi. Emozioni infinite da quando conosce Andrea: il 5 novembre 2021 Martina Stella annuncia su Instagram la nascita di suo figlio Leonardo. I due si sono conosciuti grazie ad amicizie in comune, ma l’amore non è scoccato subito. Eppure i due poi si sono accorti di provare qualcosa che andava oltre una semplice amicizia… e così si sono fidanzati e poi sono convolati a nozze. Poi l'annuncio di separazione.

La separazione

Una ragazza cresciuta, diventata donna, poi madre. O viceversa. Una Martina Stella che si sente «di non aver avuto molta fortuna in amore». «È così. Nel lavoro contano l’applicazione e il sacrificio, ma anche la fortuna. In amore non è andata così, i rapporti sentimentali sono fatti di incontri, di momenti».

Martina Stella si separa dal marito Andrea Manfredonia dopo 7 anni di matrimonio: «Quanto dolore, non me l'aspettavo»

E la scorsa estate si è separata da suo marito Andrea Manfredonia «per motivi insuperabili che mi hanno causato molto dolore», ha detto, tempo fa. Ora al Corsera prova a spiegarsi meglio: «Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi». Ora però «sto bene, i miei figli sono il mio tutto, voglio dare loro l’immagine di una donna forte e coraggiosa»

La chiacchierata relazione con Lapo Elkann

Sicuramente tra tutte le relazioni quella che ha dato più da chiacchierare è stata quella che l'attrice ha intrapreso con Lapo Elkann ha lasciato strascichi importanti, soprattutto per la dinamica che ha portato alla rottura della relazione. Fu proprio Martina a rivelare alcuni dettagli in merito: «La nostra storia finì a causa di stili di vita completamente diversi e per i rispettivi impegni di lavoro. Quando Lapo andò in overdose rischiando di morire – rivela Martina – ho saputo da una giornalista cosa gli era successo. Ero sotto shock, faticavo a respirare, non riuscivo a guardare la tv, a vedere la sua faccia sui giornali. Gli auguro ogni bene possibile. Ha fatto del male a se stesso, facendolo ha ferito anche me, ma ha diritto di risolvere i suoi problemi».

L'allontanamento dalla tv

Comincia all'età di 16 anni la sua carriera ma dal 2020 non si è vista molto in tv. E in molti si chiedono: che fine ha fatto Martina Stella? Nel 2020 ha recitato nella commedia Lockdown all’italiana, film di Vanzina ispirato alla particolare situazione nata a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19; in attesa di altri progetti, la Stella continua a pubblicare foto (da sola o con la sua famiglia) sui social che mostrano come sempre tutta la sua bellezza. Sempre biondissima e affascinante come il primo giorno che il grande pubblico l’ha conosciuta, sui social da influencer parla anche di make up e delle vicissitudini da mamma.

“La lunga notte”, la miniserie di Rai1 sulla caduta del Duce con Alessio Boni e Martina Stella: cast, trama, dove è girata quanto dura

Ora però torna per riprendersi la sua scena. da stasera sarà protagonista della nuova miniserie di Rai1 dedicata alla caduta del fascismo.

Le foto hot su Playboy

Nel 2009 Martina Stella, nuda e hot come non mai, ha accettato di posare per un servizio su Playboy. Inutile aggiungere come quel numero della rivista patinata sia andato letteralmente a ruba. Pur non seguendo il calcio si definisce tifosa della Fiorentina. Ha un debole per i profumi e le scarpe col tacco. Non si considera bella, e a Grazia raccontò: «Non mi sento mai troppo sicura di me. Certamente, se non fossi stata carina, non sarei stata notata per strada e non avrei recitato in L’ultimo bacio, ma se mi guardo allo specchio vedo moltissimi difetti». È timida e ha rivelato di aver sofferto molto per il grande successo e le conseguenti intromissioni da parte dei paparazzi nella sua vita privata. Non ha mai avuto un buon rapporto con suo padre, ma dopo la nascita di sua figlia Ginevra sarebbe riuscita a recuperare il complicato rapporto.