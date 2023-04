Massimo Giletti, La7 sospende “Non è l'Arena”: il conduttore «resta a disposizione dell'azienda»

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma «Non è l'Arena» che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione». Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda.

Rai, dal futuro di Fuortes ai direttori dei tg: il borsino delle nomine della tv di Stato dell'era Meloni

Giletti è pronto a tornare in Rai? Secondo le indiscrezioni che circolano da qualche tempo così sembra. A riportare la notizia era stata TvBlog, parlando di una trattativa reale tra viale Mazzini e il giornalista. Era il 2017 quando L'Arena di Giletti venne tolta dalla Rai e per passare a La7, da quel momento le voci su un possibile ritorno del conduttore nella tv di Stato ricorrono con cadenza quasi annuale, ma stavolta la questione pare più seria.

Si tratta di un terremoto senza precedenti in casa La7. Da tempo si vociferava di una separazione tra il conduttore e la rete del patron del Torino Urbano Cairo, ma nessuno avrebbe immaginato un brusco stop a stagione ancora in corso.