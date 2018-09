Matthew Perry, l'attore di Friends ancora ricoverato in ospedale

Antonio Candreva, l'ex moglie attacca a Domenica Live: «Dal mio ex marito continue azioni legali»

Three months in a hospital bed. Check. — matthew perry (@MatthewPerry) 15 settembre 2018

Domenica 16 Settembre 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan di, noto soprattutto per il ruolo di Chandler nella serie cult Friends, sono ancora in apprensione per le condizioni didell'attore. Il 49enne, infatti, si trova ancora, ormai, inAd annunciarlo è il diretto interessato, che dopo un lungo periodo di tempo è tornato a twittare: «Tre mesi passati su un letto d'ospedale».era stato ricoverato a Los Angeles all'inizio di agosto: l'intervento si era reso necessario per una, ed evidentemente la convalescenza dell'attore non può ancora dirsi conclusa.I problemi di salute di, generalmente, sono dovuti all'abuso di sostanze come alcool e tabacco. Lo stesso attore, in passato, aveva ammesso di aver avuto diversi problemi di dipendenze, con tanto di ricoveri in cliniche specializzate.Intanto, dopo il primo tweet pubblicato a distanza di sei mesi, i fan dihanno mandato tanti messaggi di auguri all'attore: «Rimettiti presto».