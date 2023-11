Matthew Perry morto: si indaga anche per omicidio e rapina. Il giallo sulle ultime ore

Gli investigatori di Los Angeles continuano a indagare sulle ultime ore di vita di Matthew Perry, l'attore trovato sabato scorso senza vita nella sua jacuzzi della sua villa di Pacific Palisades. A chiamare il 119 era stato l'assistente di Chandler di Friends che una volta arrivato in casa della star lo aveva trovato privo di sensi nella sua piscina. Al loro arrivo i soccorritori dell'ambulanza hanno potuto solamente confermare che Perry «era già morto». Ma cosa è successo?

Matthew Perry, l'autopsia

I primi risultati dei test tossicologico affermano che nel corpo dell'attore, che per anni aveva combattuto contro la depressione e la dipendenza da alcol e droghe, non è stata trovata traccia di Fentanyl nè di metanfetamine.

Per avere certezza sulle reali cause di morte bisognerà ora attendere i risultati dell'autopsia che sarà disponibile tra 4-6 mesi. Si ipotizza che Matthew possa essere annegato in seguito a un problema cardiaco.

Le indagini per rapina e omicidio

Intanto la polizia del dipartimento di Los Angeles, alla luce del fatto che Matthew era "una celebrità", ha aperto un'inchiesta preliminare per omicidio e rapina nonostante non siano stati rilevati effrazioni o segni di lotta.

La polizia spiega a TMZ quanto sta accadendo: «La divisione rapine e omicidi sta cercando di assicurarsi che non ci sia nulla di nefasto coinvolto nella morte di Matthew, ed è normale che l'RHD prenda l'iniziativa su casi di alto profilo perché l'RHD ha l'esperienza e la manodopera necessarie». Quindi questa è un'indagine standard.

Il giallo delle ultime ore

Ora non ci resta che attendere i risultati dell'autopsia e delle indagini e ci vorranno mesi per scoprire la verità. Ricordiamo che Matthew era tornato in casa dopo aver fatto una partita di pickleball e si era poi immerso nella vasca.

Cosa è accaduto allora? Un infarto? Un quantitativo letale di farmaci? Guasto elettrico nella vasca? Sono questi i quesiti a cui si cerca una risposta. Matthew viveva da solo, aveva mandato il suo arristente a fare delle commissioni. «Non era in acqua da molto», riporta TMZ. Un dettagli inquientante perché in molti si chiedono: si sarebbe salvato se qualcuno fosse stato in casa con lui?