Maurizio Costanzo, la sofferenza di Maria De Filippi nei giorni prima della morte del marito: «Triste, magra e un po' lontana»

Maurizio Costanzo ha ricevuto oggi l'ultimo saluto della sua gente. Nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, si sono tenuti i funerali solenni del giornalista, morto a 84 anni lo scorso venerdì. Una notizia che per tutti è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma per l'aggravarsi delle sue condizioni (da un mese era ricoverato in clinica) la moglie Maria De Filippi soffriva da tempo.

LDA e Aka7even, amici e "cognati": fidanzati con due sorelle gemelle. Svelate le relazioni con Miriam e Francesca

L'amica Luciana Littizzetto, nel suo progamma "La Bomba" a Radio Deejay, ha raccontato i dettagli dell'ultimo incontro che ha avuto con l'amica Maria De Filippi: «L'ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era triste, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo...», ha detto. «Noi bestie della tv dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel parco - ha aggiunto parlando del Maurizio Costanzo Show e non solo -. Ha saputo raccontare, e lo faceva ancora adesso, meglio di chiunque altro, i tempi, le mode».

Maria De Filippi è stata la quarta e ultima moglie di Maurizio Costanzo. I due sono stati insieme dal 1993 fino all'ultimo giorno, diventando la coppia più importante della televisione italiana. Da sabato Maria De Filippi è in prima fila per le ritualità, affiancata dal figlio Gabriele Costanzo, che insieme a Maurizio aveva adottato quando lui aveva 10 anni. Coperta da grandi occhiali neri ha provato a coprire il volto scavato dalla tristezza. All'uscita dalla chiesa, dopo i funerali, non ha trattenuto le lacrime.