Dona un polmone al figlio di 5 anni, il piccolo 'Mario' salvo grazie al sacrificio del papà: potrà avere una vita normale

Dona un pezzo del suo polmone al figlio di 5 anni per permettergli di tornare a vivere come un bambino normale. Ánduel, un uomo albanese di 34 anni, abbraccia commosso il piccolo all'uscita dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Qui, il 17 gennaio scorso, si è compiuto "un miracolo". L'equipe medica ha eseguito il primo trapianto di polmone da donatore vivente in Italia. Adesso è tornato a respirare autonomamente e potrà giocare come un bambino normale.

Il piccolo 'Mario' (nome di fantasia) è stato dimesso la scorsa settimana, a poco più di un mese dall’intervento. La sua famiglia si è trasferita in Italia nell’estate 2018, quando il bambino aveva appena un anno. Prima è arrivata la mamma, poi li ha raggiunti papà Ánduel, dopo aver lasciato il lavoro di ingegnere edile in Albania.

La diagnosi di malattia e l’indicazione al trapianto

L’anno successivo al loro arrivo in Italia i genitori di Mario portano il figlio all’ospedale Meyer di Firenze per alcuni segnali di malessere. Dopo gli esami, arriva la diagnosi di talassemia o anemia mediterranea, una patologia del sangue. Nell'estate del 2021 si rende necessario un trapianto di midollo. Nonostante la buona riuscita del trapianto, proprio questa donazione del midollo dal padre, con conseguente “trasferimento” del sistema immunitario del genitore sul figlio, genera la cosiddetta malattia da trapianto contro l’ospite (Graft versus Host Disease, GvHD), una grave complicanza che si osserva nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico.

Si tratta di una complessa reazione immunitaria, dove le cellule trapiantate provenienti dal donatore “attaccano” gli organi e i tessuti del ricevente, che il nuovo sistema immunitario non riesce a riconoscere come propri. Questa malattia danneggia i polmoni al punto che il bambino stava perdendo completamente la capacità di respirare in modo autonomo. Per lui non rimane alcuna speranza di sopravvivere, se non quella di un trapianto di polmoni. Nell’autunno del 2022 gli specialisti dell’ospedale Meyer di Firenze contattano il Papa Giovanni XXIII di Bergamo per valutare ed eventualmente inserire il bambino in lista per il trapianto di polmone.

La fase pre-trapianto e l'intervento

Il 1° dicembre 2022 la famiglia arriva a Bergamo. Il bimbo è ricoverato nel reparto di Pediatria, diretta da Lorenzo D’Antiga, che all’ospedale bergamasco è Direttore del Dipartimento percorsi pediatrici integrati. Ad accogliere Mario è la sezione di Epatologia e Gastroenterologia pediatrica e dei trapianti, specializzata nella gestione del paziente pediatrico sottoposto a trapianto per qualsiasi organo solido, fatta eccezione per il cuore che viene gestito in apposito reparto. Il bambino ha bisogno continuativo di ossigeno ad alti flussi, cioè di un sistema di assistenza respiratoria non invasiva, gestito anche grazie all’esperienza maturata dal personale infermieristico durante il periodo pandemico.

Durante la discussione del team multidisciplinare dei trapianti pediatrici, Michele Colledan, direttore del Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti e dell’Unità di Chirurgia generale 3 – trapianti addominali e professore di Chirurgia all’Università di Milano-Bicocca, mette in evidenza l’enorme vantaggio rappresentato da un trapianto con un organo donato dal padre, che ha già donato il midollo e quindi trasferito la sua immunità al figlio. Questo avrebbe eliminato il rischio di rigetto.

Nonostante al Papa Giovanni questa strategia sia stata già adottata per il trapianto di fegato, nel caso del polmone tale intervento non era mai stato fatto in Italia ed aveva pochissimi precedenti in Europa, a causa della grande difficoltà tecnica e della rarità di tale situazione. Dopo dettagliata discussione e disanima di tutti gli aspetti, tutto il team concorda per questo tipo di approccio.

I genitori di Mario non attendono neanche un istante e si dicono immediatamente pronti a fare tutto il necessario pur di salvare la vita al figlio. Il padre del bambino viene quindi seguito dalla Pneumologia, che offre la propria consulenza al team trapianti in vista della preparazione dell’intervento sul padre. Il direttore Fabiano Di Marco, professore di Malattie dell’apparato respiratorio all’Università degli studi di Milano, e la sua équipe valutano il padre-donatore a livello funzionale, clinico e di imaging.

Durante tutto il periodo la famiglia è stata accolta in uno degli appartamenti gestiti dall’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV, che mette a disposizione volontari per le necessità delle famiglie che hanno bambini ricoverati per periodi medio-lunghi. La famiglia trascorre il Natale all’ospedale di Bergamo. Il 30 dicembre la famiglia lascia Bergamo ed il Papa Giovanni XXIII in attesa di essere richiamata per l’intervento.

Il trapianto viene eseguito martedì 17 gennaio 2023 in due sale chirurgiche adiacenti, che lavorarono in parallelo. L’intervento è guidato e coordinato da Michele Colledan, che effettua il trapianto sul bambino, mentre Alessandro Lucianetti, direttore della Chirurgia generale 1 - addominale toracica, esegue il prelievo del lobo polmonare destro dal padre donatore.

Il decorso post-intervento e le dimissioni del bambino

Subito dopo l’intervento il padre è ricoverato in prima giornata nella Terapia intensiva adulti, diretta da Fabrizio Fabretti. Al suo risveglio dalla sedazione il signor Anduel chiede subito alla moglie notizie sullo stato di salute del figlio. Visto il decorso regolare viene trasferito in degenza in Chirurgia 3 – trapianti addominali, diretta da Michele Colledan, per essere dimesso dopo circa una settimana.

Il bambino viene ricoverato per due settimane nella Terapia intensiva pediatrica guidata da Ezio Bonanomi, una struttura tra le più grandi in Italia per posti letto dedicati in via esclusiva al paziente in età pediatrica e specializzata nella gestione del bambino critico, anche nelle fasi successive al trapianto. Al suo arrivo in Rianimazione è ancora attaccato al sistema di circolazione extracorporea ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) utilizzato per l’intervento. Otto giorni dopo il trapianto Mario raggiunge l'autonomia respiratoria con sospensione della ventilazione invasiva. Una volta sospesa la sedazione la madre ha la possibilità di rimanere accanto al figlio giorno e notte. Il papà ha potuto rivedere il figlio dopo circa una settimana, cioè dopo essersi ristabilito dall’intervento.

Il bimbo viene trasferito in degenza ordinaria il 1° febbraio in Pediatria, nello stesso reparto che lo ha seguito a dicembre. Si trova in ottime condizioni generali. Mario ricomincia le sue normali attività senza bisogno di alcun sostegno respiratorio, grazie al suo nuovo polmone donato dal padre, perfettamente funzionante. I genitori hanno potuto essere presenti in camera ad assistere il bambino per tutto il periodo della degenza.

Le dimissioni del bambino arrivano martedì 21 febbraio, a poco più di un mese dall’intervento. Mario resterà per qualche tempo a Bergamo per sottoporsi ai controlli post-trapianto. Poi potrà tornare a casa e ricominciare una vita normale.