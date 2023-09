Mercoledì, Percy Hynes White escluso dalla serie? «Ha fatto ubriacare delle ragazze per abusare di loro»

Percy Hynes White sarà escluso dalle prossime stagioni della serie "Mercoledì"? Lo rivela in esclusiva il DailyMail, che cita una serie di tweet - poi rimossi - in cui l'attore, 22 anni, viene accusato da una ragazza di aver organizzato una festa al solo scopo di far ubriacare le ragazze e poi abusare di loro. Hynes White ha immediatamente smentito le accuse, ma pare che Netflix abbia deciso di tagliare il suo personaggio, Xavier Thorpe, dalla acclamata serie con Jenna Ortega.

Mercoledì, il personaggio di Xavier tagliato dalla serie?

L'attore era già stato accusato di molestie a gennaio 2023, qualche mese dopo l'uscita della prima stagione di "Mercoledì".

Netflix, per ora, non ha commentato in maniera ufficiale, probabilmente perché alle prese con lo sicopero degli attori e degli sceneggiatori.

Percy Hynes White: «Dette falsità su di me»

Già a giugno Percy Hynes White aveva diramato un comunicato ufficiale in cui nega ogni accusa e spiega di essere stato vittima di un vero e proprio accanimento mediatico. L'attore, infatti, si era ritrovato a fronteggiare un'ondata di odio sui social dopo che, a suo dire, erano state messe in giro «falsità» sul suo conto.

Queste le sue parole: «Ciao a tutti. C’è qualcosa che devo chiarire. All’inizio di quest’anno, qualcuno che non ho mai incontrato ha dato il via a una campagna di disinformazione su di me online. Per questo motivo, la mia famiglia è stata vittima di doxing [pratica di cercare e diffondere pubblicamente online informazioni personali e private, ndr]. I miei amici hanno ricevuto minacce di morte.

Sono state usate foto di me da minorenne e anche immagini di me che recitavo, per farmi passare come razzista. La mia amica Jane è stata falsamente ritratta come una vittima e i suoi tentativi di mettere le cose in chiaro sono stati ignorati. Mi ha dato il permesso di includerla in questo messaggio.

Le voci sono false. Non posso accettare la rappresentazione di me come qualcuno criminalmente non curante della sicurezza delle persone. Queste sono il tipo di affermazioni infondate e dannose che possono creare sfiducia nei confronti delle vittime.

È molto angosciante sapere che questa disinformazione ha sconvolto le persone. Sono davvero grato a tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno aiutato a condividere i fatti. Le molestie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei colleghi devono finire per favore. Grazie per aver impiegato il tuo tempo leggendo tutto questo».