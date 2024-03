​Michele Zarrillo: «Mia moglie mi ha salvato la vita dopo l'infarto. Se non ci fosse stata lei sarei morto»

Dai trent'anni di "Cinque giorni che ti ho perso" al primo incontro con la moglie, avvenuto proprio a "Domenica In", Michele Zarrillo si è raccontato oggi ai microfoni di Mara Venier. Ospite di Rai 1, il cantante si è anche esibito, suonando il pianoforte e cantando alcuni dei suoi più grandi successi.

Michele Zarrillo, chi è il cantante ospite a Domenica in: l'infarto, la moglie che gli salvò la vita, i figli

L'intervista

Sanremo, vita privata, carriera e molto altro.

Michele Zarrillo si è raccontato oggi in una lunga intervista a "Domenica In", cantando anche alcuni dei suoi successi più grandi. Tra i momenti più belli, il ringraziamento alla moglie Anna Rita, che nel 2013 lo ha salvato da un infarto: «Se non ci fosse stata mia moglie Anna Rita al mio fianco, non avrei chiamato neppure i soccorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza, sarei morto. Lei mi ha salvato la vita. Io non me la merito». Spazio poi al racconto del loro primo incontro, avvenuto proprio a "Domenica In": «L'ho conosciuta qui nel 2001. Quel giorno stava sostituendo una violoncellista. Io non ero molto convinto, ero un po' prudente». Infine l'annuncio sul nuovo tour, in occasione dei trent'anni di "Cinque giorni che ti ho perso".

L'infarto nel 2013

Il cantautore è stato colpito da un malore il 5 giugno 2013. Ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, è riuscito a riprendersi ed è tornato sul palco solo più di un anno dopo, il 7 ottobre 2014. Michele Zarrillo ha potuto salvarsi grazie alla moglie.