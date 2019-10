Michelle Hunziker nella setta per cinque anni: «Minacciata di morte, ero nel panico»

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 16:26

«Mi dissero che sarei morta».scava nella memoria e rievoca ancora una volta uno dei periodi più difficili della sua vita, quando - a 24 anni - è stata in balia di una. «Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere», racconta in un'intervista aIn una videointervista ha anche parlato del suo arrivo in Italia e delle figlie. Aveva solo 17 anni quando scelse di farsi un futuro nel nostro Paese lasciando la Svizzera. Ha iniziato come modella per poi diventare uno dei volti televisivi più amati. Non è stato facile, però, perché i suoi titoli di studio non avevano valore al di là del confine. Poi la nascita della primogenita,, con cui è cresciuta insieme.invece, l'ha resa madre altre due volte. «È stata una maternità completamente diversa», spiega alludendo all'età in cui ha avuto le altre figlie.Solo qualche anno fa ha avuto il coraggio di raccontare di essere stata vittima per 5 lunghi anni di una, dalla quale è stato molto complicato liberarsene. «Era tutto un percorso didi ogni tipo. Sai come sono le. Loro mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano, però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire».Dopo essere uscita dall'incubo ha sofferto di attacchi di. È riuscita a guarire in tre anni: «Mi è sceso proprio un sasso dal cuore quel giorno dopo aver messo giù il telefono e avendogli detto "Non vi voglio mai più vedere". Da lì sono rinata molto più forte... Adesso è difficile che mi freghino».