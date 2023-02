Milly Carlucci, al via «Ballando on The Road - l'accademia delle Stelle». Firenze la prima tappa

L’Italia è un paese che balla e che ama la danza in ogni sua forma, lo dimostra non solo l’enorme seguito di programmi dedicati a questa disciplina, primo fra tutti «Ballando con le stelle», che dopo 17 anni raggiunge in ogni edizione record di ascolti e interazioni social. Quello di cui forse si parla troppo poco è del «popolo del ballo»: dilettanti, semi professionisti e professionisti che dedicano a questo sport sudore e grande passione. Il «popolo del ballo» ha finalmente trovato una nuova e importante occasione di visibilità, parte infatti questo fine settimana da Firenze, ospite di Danzainfiera, «Ballando on The Road - L'Accademia delle stelle».

Dopo il successo del live Casting Tour di Botr 2022 e del suo spin off televisivo in onda su Rai 1, dalla partnership fra Ballando On The Road con il ballerino e coreografo Simone Di Pasquale nasce «Ballando On The Road - L’Accademia delle Stelle».

L’Accademia ha l’obiettivo di dare l’opportunità ad un selezionato gruppo di talenti della danza che si sono già messi in evidenza nel Tour di Ballando On The road 2022, di partecipare gratuitamente a degli stage di specializzazione che possano ampliare la loro formazione, dando loro visibilità e nuove opportunità nel campo delle produzioni Televisive e Teatrali.

Le tappe della formazione saranno collocate all’interno di realtà Organizzative già esistenti e consolidate nel mondo della danza e del ballo, secondo questo calendario: Firenze «Danzainfiera» 25-26 Febbraio 2023 Il 25 febbraio a Danzainfiera (all’interno del padiglione Arena dalle ore 11.00). In occasione della prima tappa sarà presente un ospite unica, la regina del ballo in TV Milly Carlucci, per un saluto e un augurio a tutti i partecipanti. Roma: «Full out dance camp» 25-26 Marzo 2023. Cosenza: «Festival delle stelle» 29-30 Aprile 2023 . Genova: «Naima Academy Dance Camp» 13-14 Maggio 2023. Gli stili coinvolti saranno: Moderno/Contemporaneo - Video Dance - Swing - Tango Argentino - Danze Standard/Latino Americane e coinvolgeranno formatori di indiscusso livello. Contestualmente alle tappe di Botr – Accademia delle Stelle, la direzione artistica di Simone Di Pasquale con la supervisione del corpo Docente dell’Accademia, assegnerà borse di studio Gratuite, provenienti dalle Organizzazioni Nazionali ed Internazionali di Danza che hanno scelto di aderire al progetto formativo di Ballando On The Road - L’Accademia delle Stelle.

Nelle stesse date, Simone Di Pasquale organizzerà delle Pre-Audizione a numero chiuso per le tappe di Botr il Tour 2023 che consentirà, a chi si iscriverà e verrà convocato e successivamente selezionato, di avere accesso diretto ad una delle tappe del Tour Botr 2023 senza dove partecipare alla Pre-Selezione on line. Partner ufficiale di questo progetto, il noto brand di prodotti per lo sport e il tempo libero: Givova. Il brand di abbigliamento sportivo che distribuisce in più di 50 Paesi i propri prodotti da qualche tempo si è avvicinato al mondo della danza, grazie alla partnership con «Ballando con le stelle». Per accostarsi a questo affascinante mondo, il brand sta realizzando una collezione ad hoc per le scuole di danza e le Accademie, conciliando in maniera eccellente gusto, qualità ed eleganza. È con questa nuova missione che Givova supporta con entusiasmo tutte le iniziative legate al mondo della danza, come «Ballando On The Road - L’Accademia delle Stelle».