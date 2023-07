Morta la prima Miss Italia: Isabella Verney aveva solo 14 anni quando vinse il concorso di bellezza

Isabella Verney è morta a Roma ieri, 7 luglio, aveva 98 anni. Isabella divenne famosa in tutta Italia perché nel 1939 fu la vincitrice del primo concorso di bellezza in Italia “Cinquemila lire per un sorriso”, da cui sarebbe nato Miss Italia. La giovane aveva solo 14 anni quando, alla radio, annunciarono la sua vittoria, tra lo stupore di tutti.

Miss Italia è il concorso di bellezza che negli anni ha saputo lanciare nel mondo dello spettacolo molte celebrità, tra cui Miriam Leone, Martina Colombari e Francesca Chillemi che hanno saputo ritargliarsi uno spazio importante nello showbiz italiano, dal cinema allo spettacolo. All'epoca della vittoria di Isabella, però, le modalità di partecipazione e di vittoria erano molto diverse.

Andiamo a scoprirle insieme.

Isabella Verney era solo una ragazzina di 14 anni che accompagnava la mamma in una delle sue commissioni, quando, arrivate nel negozio di Reimbrandt per ritirare alcune fotografie, incontrarono una donna che avrebbe cambiato la vita di Isabella per sempre. Era una fotografa che, incantata dal viso pulito e delicato della ragazza, le chiese di poterle scattare alcune foto. Isabella inizialmente non era interessata perché era molto timida, ma dopo un secondo tentativo, acconsentì. Lo scatto di Isabella Verney è talmente bello che la mamma decise di inviarlo al concorso "Cinquemila per un sorriso", antenato di Miss Italia.

La sorpresa arrivò il 30 ottobre, quando Isabella sentì il suo nome pronunciato alla radio: «Isabella Verney ha vinto il concorso di bellezza».

La famiglia era incredula e la ragazza era entusiasta. Dopo la sua vittoria, le furono proposte molti ruoli nel cinema e nello spettacolo, ma i genitori preferirono farla rimanere a casa per studiare, d'altronde aveva solo 14 anni e avrebbe avuto tutto il tempo per intraprendere una carriera nello spettacolo.