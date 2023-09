Morto Adriano Fabi, storico manager di Arbore

Una leucemia ha portato via Adriano Fabi, storico manager di Renzo Arbore, con cui aveva firmato anche alcune fortunate canzoni, come «Fatti più in là» per le Sorelle Bandiera.

Di Arbore Fabi aveva sposato la sorella, Sabina. Adriano, «Accanto alla musicofila di casa Arbore, mia sorella Sabina, ha curato alla perfezione gli arrangiamenti dei miei dischi e le mie esibizioni musicali con la sua ottima professionalità», ricordava Arbore.

Adriano apparteneva ad una famiglia di artisti: suo fratello è un tastierista, compositore e produttore discografico, nonché padre del cantautore Niccolò.