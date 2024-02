Mr. Rain: «Dopo "Supereroi" i fan mi fermano per confidarsi, non per scattare foto. "Due Altalene" l'ho scritta per loro»

Da "Supereroi" a "Due altalene", Mr. Rain ha ripercorso oggi a Domenica In il suo ultimo anno, tra un successo inaspettato e una riscoperta di se stesso. Ospite di Mara Venier, il cantante ha raccontato le sue esperienze al Festival per poi soffermarsi sul significato della sua ultima canzone.

Mr. Rain, dalla depressione alla fidanzata (che lo ha salvato), fino a Sanremo 2024: chi è il cantante oggi a Domenica In

L'intervista

«Dopo "Supereroi" è cambiata la mia vita.

Non pensavo di tornare così presto a Sanremo, ma l'ho fatto. Il terzo posto al Festival mi ha cambiato. È cambiato anche il rapporto con i fan, che hanno iniziato a confidarsi con me. Non mi fermano più solo per le foto, ma anche per raccontarsi. "Due Altalene" nasce dall'unione di tutte le loro storie». Queste le parole di Mr. Rain, ospite oggi a Domenica In. «Tutto è partito dalla storia di un fan, che ha perso i due figli. Quando mi è stato spiegato che la mia canzone lo ha accompagnato in un momento così duro, ho capito di doverne scrivere un'altra. Ci ho messo quattro-cinque mesi, è stata lunga, ma ho capito di doverlo fare», ha raccontato il cantante, spiegando l'origine della canzone presentata al Festival di Sanremo 2024. Spazio poi al racconto dell'incontro con Papa Francesco, «Non sono riuscito a parlarci, ma cantare per lui è stato molto emozionante», prima di ricevere il riconoscimento per i dischi venduti quest'anno.