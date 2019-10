Nadia Toffa, Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti alla reunion: la risposta delle Iene alle polemiche

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 13:55

Il saluto a Nadia Toffa alle Iene , il video inedito e le polemiche per l', su tutte, dialle reunion in studio. A mettere la parola fine sulla querelle è stata la stessa redazione delle Iene che ha risposto alla rabbia dei fan con una precisazione inviata all'Adnkronos. «Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all'ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio - hanno spiegato - Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all'iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati».Doveva essere una reunion di tutte le Iene, passate e presenti, del programma di Davide Parenti. Cento Iene sul palco, tutte in divisa, con alle spalle una gigantografia di Nadia Toffa sorridente che sembrava abbracciarli tutti. E così è stato: presenti infatti all'apertura della nuova stagione delle Iene tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, da Simona Ventura a Claudio Bisio, da Alessandro Cattelan a Geppi Gucciari, da Fabio Volo ad Enrico Lucci, ed Enrico Brignano. Ma quello che doveva essere un omaggio a Nadia Toffa,, ha innescato una polemica social sulle 'grandi assenze', una polemica infondata secondo la redazione delle Iene.A mancare all'appello, oltre a Luca Argentero e Miriam Leone, Ilary Blasi che ha condotto il programma per oltre dieci anni e Teo Mammucari, che fu sia inviato sia conduttore della trasmissione. «Cara Nadia. Questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a molti km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Anche io da qui ti penso a ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori», ha scritto sulle storie di instagram Miriam Leone , spiegando così ai tanti follower il motivo della sua assenza.«Era troppo importante fare le prove di una trasmissione per dementi tu si que vale per nn ricordare Nadia vero!!! Potevi almeno fare un video», scrive un utente sul profilo instagram di Mammuccari, «Hai i milioni potevi prendere un aereo e andare a fare l'Ultimo saluto a Nadia come hanno fatto anche altri che nemmeno la conoscevano, vergognati falsa... Ecco di chi parlava Nadia quando parlava di falsi amici..», scrive un altro utente sul profilo twitter di Ilary Blasi. Da parte di quest'ultima e di Mammucari ancora nessun commento. Dal suo profilo Instragram si evince cheper motivi di lavoro mentre Mammucari sarebbe stato impegnato con le registrazioni di Tu sì que vales. Argentero invece si trova sul set del suo nuovo film Leonardo.