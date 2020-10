Netflix, Assassin's Creed diventa una serie tv: mistero su cast e ambientazione

La serie tv su Assassin's Creed è realtà. A produrla sarà Netflix, che ha annunciato sui suoi canali social l'inizio della produzione con brevissimo trailer. Nel video appare semplicemente il logo della piattaforma di streaming incorniciato all'interno del marchio di fabbrica del popolare franchise della casa di videogiochi Ubisoft. La nuova serie tv sarà un live action ed avrà come produttori Jason Altman e Danielle Keinik.

Ancora non si conoscono né la data di uscita né altre indicazioni sul cast che prenderà parte alla produzione della serie. Massimo riserbo anche sulla sua ambientazione, anche se è probabile che vedremo qualcosa di diverso rispetto a quanto proposto dagli ultimi videogames.

Negli anni, il binomio tra videogiochi e le loro trasposizioni cinematografiche ha lasciato spesso insoddisfatti gli utenti più affezionati. Il film del 2016 dedicato alla saga degli "assassini" non aveva convinto i fan nonostante il cast stellare che vedeva impegnati, tra gli altri, attori del calibro di Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons. Dopo aver ottenuto degli ottimi risultati con la trasposizione di The Witcher, ora tocca alla serie di Ubisoft provare a ribaltare il cliché della mediocrità dei videogiochi che diventano film.

Assassin's Creed su Nefltix, chi sono i produttori

I produttori della serie sono relativamente poco conosciuti nel mondo cinematografico e cercano con questa pellicola di affermarsi a livello internazionale. Jason Altman è stato il produttore esecutivo del videogioco musicale Just Dance Now, versione mobile del celebre videogame per console. Prima di arrivare alla Ubisoft ha lavorato nell'industria cinematografica alla Walden Media e alla Miramax. Danielle Kreinik ha lavorato invece all'adattamento a serie tv del videogioco Skull e Bones della Ubisoft ambientato nel mondo dei pirati e alla serie Tv prodotta dal servizio di streaming di Apple "Mythic Quest: Raven's Banquet", una serie fantasy dalle tinte comiche.

Assassin's Creed, l'accordo Netflix-Ubisoft



Secondo il sito americano Deadline, Netflix avrebbe stipulato un accordo per creare un vero e proprio universo televisivo attorno ad Assassin's Creed. Sarebbero in programma, infatti, oltre al live-action, anche una serie animata e un anime basato sul franchise di videogiochi più venduto a livello internazionale.

