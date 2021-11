Netflix, il calendario delle novità di dicembre: serie tv, film e documentari

Il calendario dell'avvento è pronto. E Netflix ha in serbo grandi regali per i suoi telespettatori. «A Dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo film di Sorrentino, le nuove stagioni di The Witcher ed Emily in Paris e molto altro». Eccolo il post che gli addicted aspettavano da tempo. Tantissima la curiosità che c'era intorno al palistesto per gli abbonati soprattutto in vista delle feste natalizie. C'è chi è curioso di sapere quale saranno le serie tv, quali i film per bambini e quali quelli dedicati al Natale. Dicembre d'altronde è un mese molto importante per Netflix e la rete si gioca il primato di audience tra ritorni molto importanti e serie tv.

Già dal 1° dicembre si cominciano a scartare i regali tra vintage e future. Domani pronti all'uscita i film “Il poter del cane” e “Pensavo fosse amore...invece era un calesse”. Sempre domani via alla terza stagione di “Lost in Space”, alla quinta stagione di “Le bizzarre avventure di JoJo” e alla seconda stagione di “New Amsterdam”.

Netflix, il calendario

Il 3 dicembre la seconda parte del Volume 5 de “La Casa di Carta”, mentre il 6 dicembre toccherà a “Joker” dover far rimanere incollati al divano i telespettatori. Il 5 dicembre, fuori la terza stagione della serie tv “Titans” ed il 9 ci sarà la terza stagione di “The Sinner”. Il 10 dicembre sarà la data del debutto di “The Unforgivable”. Il 15 dicembre spazio a Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”. Sempre il 15, partirà uno speciale della serie Elite con la seconda stagione di “Elite-Storie Brevi” che durerà fino al 23 dicembre. per la quarta stagione di “Aggretsuko” bisognerà attendere il 16 Dicembre mentre il 17 partirà la seconda stagione di “The Witcher”.

Zerocalcare, il racconto di una truffa generazionale

Il 19 dicembre spazio all'horror, uscirà il film “It-Capitolo 2” ed il 22 dicembre tornrà con la sua seconda stagione “Emily in Paris”. Il 24 dicembre il film “Don’t look up” e il 25 la docu serie “Stories of a generation”. Il clima natalizio finirà il 31 dicembre con la quarta stagione di “Cobra Kai” e la sesta stagione di “Queer Eye”.

Netflix non si dimentica degli amanti dei film a tema Natale. Il 2 dicembre si aggiunge al catalogo “Single per sempre?”. Invece il 6 dicembre uscirà il film per tutta la famiglia “David and the Elves”. Tra le nuove uscite di dicembre c’è il sequel di “Natale in California”, chiamato “Natale in California - Luci della città”, il 16 dicembre. Il 22 dicembre, invece, il film “A 1000 km dal Natale”.