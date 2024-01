Ashley Park ricoverata d'urgenza, il racconto della star di Emily in Paris: «Ero in vacanza, una tonsillite si è trasformata in shock settico critico»

Ashley Park ricoverata d'urgenza in ospedale. La star di Emily in Paris su Instagram racconta che si sta riprendendo da un periodo difficilissimo. L'attrice mentre era in vacanza nel periodo delle festività natalizie è stat colpita da una tonsillite che è poi diventata uno «shock settico critico». Ora per fortuna sta meglio, lo scrive lei stessa sui social.

Ashley Park ricoverata d'urgenza, il racconto

L'attrice ha ringraziato nel post il marito Paul Forman che non l'ha mai abbandonata: «Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, pronto soccorso spaventoso, innumerevoli scansioni, test e iniezioni, dolore lancinante e tanta confusione, tutto mentre eravamo soli dall'altra parte del mondo, lontano da quelli che conosciamo. Ti amo Paolo. Più di quanto potrò mai dire».

Poi l'attrice, che di recente è apparsa nel film musical "Mean Girls", ha ha continuato ringraziando imedici che le ha letteralmente salvato la vita e anche gli infermieri di terapia intensiva, nonché il team del resort Joali Being alle Maldive, per averla assistita e curata. «Mi dispiace di essere stata così assente recentemente da così tante cose e dalle persone della mia vita.