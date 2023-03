Netflix, il menu nascosto: ecco come accedere al catalogo segreto e quali sono i codici

Pensavate di conoscere perfettamente Netflix? Vi sbagliavate. Il programma di streaming infatti ha un catalogo segreto di serie TV non visibili sulla home page. Non si tratta di programmi o show censurati, semplicemente sono tutte quelle serie TV, film e programmi che non rientrano nei nostri gusti e che Netflix non ci mostra in maniera esplicita. A scoprirlo sono stati alcuni esperti di piattaforma digitali americani che sono riusciti a trovare l’'archivio segreto' del gigante dell’intrattenimento, digitando nuove formule per cercare titoli di film, comprensivi di codici di riferimento. Quello che è emerso è un catalogo alternativo fatto di oltre duecento sottocategorie, a cui si accede attraverso il desktop, facendo ricerche specifiche.

Perché non lo vedevamo

Fin dal primo utilizzo Netflix impara tramite il proprio algoritmo cosa ci piace e cosa non ci piace. Possiamo aiutare l’algoritmo segnalando con un “pollice in su” i programmi o i film che ci sono piaciuti o con un “pollice in giù” quelli che non ci sono piaciuti. Nel corso del tempo, accanto ai due segnali “pollice su-pollice in giù”, abbiamo visto comparire una percentuale di affinità. Quella è la prova che algoritmo di Netflix sta pian piano imparando a conoscere i nostri gusti.

Il catalogo segreto è quindi la lista di tutti quei programmi, serie televisione e film che Netflix non crede potrebbero piacerci e che quindi esclude a priori dei consigliati sulla home page. Netflix potrebbe però sbagliarsi. Ecco come accedere al menu nascosto di Netflix.

Il catalogo segreto: come accedere

Per accedere al catalogo segreto di Netflix, cioè per scavalcare l’algoritmo, esistono dei codici. Si tratta di piccole sequenze numeriche che si possono aggiungere alla barra di ricerca del browser per entrare direttamente nella categoria specifica del catalogo segreto. Questo procedimento non è compatibile per cellulari e tablet. I codici sono divisi per genere e sottocategorie.

I codici

Documentari (6839)

Documentari Biografici (3652)

Documentari Crime (9875)

Documentarie stranieri (5161)

Documentari storia (5349)

Documentari guerra (4006)

Documentari Sport (180)

Documentari Musica & Concerti (90361)

Documentari Viaggio & Avventura (1159)

Documentari Politica (7018)

Documentari Religione (10005)

Documentarie Scienza e Natura (2595)

Documentari Società & Cultura (3675)

Documentari Spiritualità (2760)

Commedie:

Commedie (6548)

Commedie Dark (869)

Commedie Straniere(4426)

Late Night Comedies (1402)

Mockumentaries (26)

Commedie Politiche (2700)

Commedie Screwball (9702)

Commedie Sport (5286)

Stand-up Comedy (11559)

Commedie Adolescenziali (3519)

Satira (4922)

Commedie Romantiche (5475)

Commedie Slapstick (10256)

Lgbtq:

Gay & Lesbian Film (5977)

Gay & Lesbian Commedie (7120)

Gay & Lesbian Drammi (500)

Film Romantici Gay & Lesbian (3329)

Film Stranieri Gay & Lesbian (8243)

Gay & Lesbian Documentari (4720)

Gay & Lesbian TV Show (65263)