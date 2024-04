«Fabbricante di lacrime», Santiago Micera da Torre del Greco è il piccolo Rigel nel film cult

È stato scelto per l’impressionante somiglianza con il protagonista, il rapper Biondo (Simone Baldasseroni) nei panni di Rigel, nel film record di vendite «Fabbricante di lacrime». Si chiama Santiago Micera, ha 11 anni ed è di Torre del Greco il piccolo attore che ha interpretato Rigel da piccolo nel film in onda il 4 aprile su Netflix, adattamento del best seller di Erin Doom.

Il film già cult, grazie al rimbalzo sui social soprattutto su Tik Tok, è diretto da Alessandro Genovesi, e narra dell’amore tra Nica (Caterina Ferioli) e Rigel, uniti da un passato oscuro e pieno di privazioni.

Santiago studia recitazione, frequenta la prima media all’IC «De Nicola-Sasso» di Torre del Greco, da qualche anno fa il modello ed è un grande appassionato di calcio. Per questo ruolo importante, il piccolo è stato contattato dalla sua agenzia e fatto il provino a Roma tra centinaia di candidati.

«Bellissima l’esperienza sul set - racconta la mamma di Santiago, Elsa di Leo - I provini sono stati diretti da una bravissima coach, c’era un’armonia incredibile con i bambini, gli attori, le comparse (tantissimi) e i ragazzi del cast. Biondo è davvero un ragazzo carino e alla mano. Il regista è stato molto molto bravo a creare un clima disteso nel quale i bambini potessero sentirsi liberi di esprimersi. La somiglianza di Santiago con Biondo ha giocato un ruolo importante nella scelta».

Dopo dieci giorni dai provini, Santiago ha ottenuto il ruolo e le riprese sono state fatte a Roma. «È stata un’esperienza fantastica - ha detto Santiago - spero di ritornare presto sul set perché crea dipendenza». Il piccolo sogna di diventare attore e calciatore, continuando a lavorare nel mondo della moda: è un ragazzino che ama fare molte cose. Il suo papà si chiama Mario, la mamma Elsa Di Leo e la sorella maggiore Morena, ha 13 anni e pure studia recitazione da quando ne aveva cinque: ha già partecipato a varie rappresentazioni al Bellini di Napoli. Questo il profilo Instagram di Santiago https://www.instagram.com/santiago_micera?igsh=ZjI3ZzBnOHB3a28w