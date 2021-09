“Non è la Rai” , arriva la maratona tv di nove ore. In occasione dei trent’anni di “Non è la Rai”, trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e ormai entrata nella storia del piccolo schermo, Mediaset Extra regala una maratona in tv di nove ore in cui sarà possibile rivedere lo show e il debutto di molte ragazze diventate oggi affermate showgirl.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati