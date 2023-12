Dalla Coppa Italia a Chi l'ha visto, pagelle ascolti: top e flop. Vola Canale 5, bene Federica Sciarelli. Cecchetto non convince

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di mercoledì 20 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, sport, serie tv, film e informazione. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla Coppa Italia su Canale 5 a Chi l'ha visto? su Rai 3, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

​Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 21 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Canale 5, vola la Coppa Italia

È stata la partita tra Inter e Bologna il programma più seguito dagli italiani mercoledì 20 dicembre.

Con 3.945.000 spettatori e il 21.2% di share, gli ottavi di finale di Coppa Italia hanno vinto la serata, staccando di molto le altre trasmissioni e posizionandosi così al primo posto. Nel dettaglio, il primo tempo ha conquistato 4.195.000 spettatori (19.8% di share), il secondo tempo 3.980.000 (con il 21.5% di share) e i tempi supplementari 3.566.000 (share al 23.1%).

Rai 3, bene Federica Sciarelli

Secondo posto in classifica per «Chi l'ha visto?». Grazie alle inchieste sul caso di Liliana Resinovich e sulla scomparsa dell'imprenditore Salvatore Legari, il programma di Federica Sciarelli ha conquistato 1.902.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Rai 1, Cecchetto non convince

Scende in terza posizione Rai 1. «People from Cecchetto», il documentario su uno dei più importanti talent scout dello spettacolo italiano, non ha infatti convinto gli italiani, che hanno preferito sintonizzarsi su altri canali. Sono stati infatti "solo" 1.828.000 gli spettatori connessi sul primo canale, pari al 10.2% di share.

Italia 1, i film di Natale piacciono sempre

Si sa, i film di Natale piacciono sempre. Nonostante la concorrenza delle altre reti, Italia 1 conquista il quarto posto in classifica grazie al film di Aldo, Giovanni e Giacomo «La Banda dei Babbi Natale», che ha conquistato 1.253.000 spettatori con il 6.9% di share.

Rete 4, Fuori dal Coro va

Quinto posto per «Fuori dal Coro». Il programma di attualità condotto da Mario Giordano ha raggiunto 900.000 spettatori, pari al 6.4% di share.

Rai 2, Noi Siamo Leggenda cresce (ma solo alla fine)

Con 894.000 spettatori e il 5.4% di share, «Noi Siamo Leggenda» chiude la stagione piazzandosi al sesto posto. La serie tv di Rai 2, arrivata all'ultima puntata, ha registrato il suo record di ascolti, conquistando 921.000 spettatori nel primo episodio (4.7% di share) e 878.000 nel secondo (6% di share).

Gli altri canali

Chiudono la classifica La7, TV8 e NOVE. Su La7 «Habemus Papam» segna 756.000 spettatori e il 4% di share, mentre su TV8 «Un Amore a 5 Stelle» arriva a 624.000 spettatori con uno share del 3.5%. Ultimo posto per NOVE, con «Cash or Trash – Xmas Special» che sigla 452.000 spettatori con il 2.5% di share.