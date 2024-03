Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Michelle Hunziker vince (ma non convince), secondo posto per Rai1. Sempre bene Federica Sciarelli

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di mercoledì 6 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, show e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dal film "Ricatto d'amore" su Rai 1 alla prima puntata di "Michelle Impossibile & Friends" su Canale 5, passando per "Chi l'ha visto?" su Rai 3, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Canale 5, Michelle Hunziker vince di poco

È stato "Michelle Impossibile & Friends" il programma più visto dagli italiani mercoledì 6 marzo.

Con 2.254.000 spettatori e il 15.8% di share, la trasmissione di Michelle Hunziker ha vinto la serata, battendo (anche se di poco) Rai 1 e tutti gli altri canali.

Rai 1, secondo posto

Secondo posto in classifica per Rai 1, che con il film "Ricatto d'amore" ha raggiunto 2.239.000 spettatori e il 12.9% di share. Un risultato un po' deludente, ma comunque in linea con i numeri degli altri canali.

Rai 3, Chi l'ha visto? sempre sul podio

Terzo posto in classifica per Rai 3. Con 2.004.000 spettatori e il 12.4% di share, "Chi l'ha visto?" ha appassionato il pubblico da casa, confermando ancora una volta l'interesse degli spettatori per la trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Rai 2, Mare Fuori va ancora

Nonostante l'uscita di tutti gli episodi su RaiPlay, sono stati 1.082.000 gli spettatori (pari al 6.7% di share) che hanno seguito su Rai 2 le nuove puntate di "Mare Fuori". Il primo episodio è stato seguito da 1.094.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre il secondo da 1.069.000 e l’8.1% di share.

Italia 1, i film funzionano sempre

Funzionano sempre i film di Italia 1. Con 1.039.000 spettatori e il 6% di share, la pellicola trasmessa dal sesto canale è stato il quinto programma più visto dai telespettatori.

Gli altri canali

Chiudono la classifica degli ascolti tv Rete 4, La7, TV8 e Nove. Sul quarto canale, 722.000 spettatori (con il 5.2% di share) hanno seguito "Fuori dal Coro", mentre su La7 sono stati 763.000 gli spettatori (4.2% di share) sintonizzati per vedere "Inchieste da Fermo". Su TV8 "Italia’s Got Talent" è stato invece visto da 542.000 spettatori con il 3.2% di share e sul NOVE "Redemption-Identità Nascoste" da 295.000 spettatori con l’1.7% di share.