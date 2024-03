Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Doc trionfa e chiude la stagione doppiando il Grande Fratello. Bene l'Europa League su TV8

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, show e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dall'ultima puntata di "Doc-Nelle tue mani" su Rai 1 al consueto appuntamento con il "Grande Fratello" su Canale 5, passando per "Splendida Cornice" su Rai 3 e la partita di Europa League su TV8, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 8 marzo su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Rai1, Doc chiude con un altro trionfo

È stato "Doc-Nelle tue mani" il programma più visto dagli italiani giovedì 7 marzo. Con 5.570.000 spettatori e il 29.6% di share, la fiction con Luca Argentero ha vinto la serata, battendo Canale 5 e tutti gli altri canali e confermando ancora una volta l'incredibile successo della serie tv.

Il primo episodio è stato seguito da 5.728.000 spettatori con il 27.56%, mentre il secondo da 5.380.000 e il 32.78% di share. Un finale di stagione da urlo.

Canale 5, Signorini ancora secondo

Niente da fare per Alfonso Signorini. Il reality di Canale 5 è stato infatti seguito solamente da 2.126.000 spettatori, con uno share del 15.22%. Meno della metà rispetto a "Doc-Nelle tue mani", in onda su Rai1.

Grande Fratello, cosa è successo ieri sera? Eliminati e nominati della puntata di giovedì

TV8, il calcio convince sempre

Terzo posto per TV8. Grazie alla messa in onda della partita di Europa League tra Milan e Slavia Praga, l'ottavo canale ha conquistato il terzo posto in classifica, raggiungendo 1.648.000 spettatori con il 7.9% di share. Perché il calcio, si sa, piace sempre.

Italia 1, bene Le Iene

Continua a piacere "Le Iene presentano: Inside". Con 1.02899.000 spettatori e il 6.52% di share, la trasmissione di Italia1 è stata la quarta più seguita dagli italiani ieri sera. Un risultato, questo, che conferma l'interesse del pubblico per lo spin-off de "Le Iene".

Rete 4, buon risultato per Del Debbio

Buon risultato anche per Paolo Del Debbio. Su Rete 4, "Dritto e Rovescio" ha totalizzato 883.000 spettatori con uno share del 5.6%, classificandosi così al quinto posto nella classifica dei programmi più visti della serata.

Gli altri canali

Chiudono la classifica degli ascolti tv La7, Rai3, Canale NOVE e Rai2. Su La7 "Piazzapulita" ha conquistato 722.000 spettatori con il 4.76% di share, mentre su Rai 3 "Splendida Cornice" ne ha raggiunti 690.000 (share al 3.68%). Infine, su Nove "Only Fun - Comico Show" ha radunato 579.000 spettatori con uno share del 2.9%, mentre su Rai 2 "Greta" è stata scelta da 346.000 spettatori (1.71% di share).