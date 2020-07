Palinsesti Rai: Maria De Filippi in prima serata su Rai 1 con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Prima grande sorpresa di oggi, durante la presentazione deiper la stagione televisiva 2020 - 2021, è l'arrivo in Rai di Maria de Filippi per una ragione molto speciale:«Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia di questo autunno» cosìdurante laIl 25 novembre 2020, giorno della memoria contro la violenza sulle donne, la rete ammiraglia dedicherà un evento speciale in prima serata. «Per me, sarà l'evento dell'autunno» ha spiegato Salini perchè saliranno sul palco«Ringrazio la De Filippi che ha avuto l'autorizzazione dalla sua azienda. Mi emoziono perché ho avuto una risposta immediata».