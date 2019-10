Pamela Prati, la Rai blocca l'ospitata a Domenica In. E l'ex manager è furiosa con Giletti

Pamela Prati, spunta una notizia che trova contemporaneamente conferma e smentita: a quanto apprende l'Adnkronos Pamela Prati, infatti, era stata invitata per scusarsi con Mara Venier dopo il "Prati Gate" e per partecipare alla prima parte di Domenica in, quella dedicata all'intrattenimento, ma Rai1 ha deciso di bloccare tutto. Nelle ultime ore, sui social, circolava l'indiscrezione di una presunta partecipazione di Pamela Prati alla prossima puntata di Domenica in, ospite di Mara Venier.

«Se confermata la presenza di Pamela Prati a Domenica In, la Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3mila euro per la precedente ospitata, quando Prati inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala. Rai1 rispetti i soldi dei cittadini». Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

«Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla. Io voglio sapere il nome e cognome di questa persona perché intendo adire a vie legalì». Così all'Adnkronos l'ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo esprime tutto il suo disappunto dopo la puntata di Non è l'Arena andata in onda ieri sera e che ospitava in studio Pamela Prati e Roberto D'Agostino.

