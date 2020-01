Paolo Del Debbio, malore in diretta: come sta ora. Il tweet: «Mi avete inondato di affetto»

Nella puntata di ieri sera di Dritto e rovescio su Rete 4, il conduttore Paolo Del Debbio ha fatto seriamente preoccupare i telespettatori per via del suo forfait durante la trasmissione, per un improvviso dolore alla gamba. «Non riesco a stare in piedi, ora viene Marcello Vinonuovo che mi sostituisce», ha detto, per poi non comparire più in video.



Nel pomeriggio di oggi, Del Debbio ha comunque tranquillizzato tutti con un tweet dal profilo della trasmissione: «Cari telespettatori - scrive - mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio, grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo». Nella puntata di ieri alla fine è stato proprio Vinonuovo a sostituirlo fino alla fine: ma tra sei giorni, come detto, al timone di Dritto e rovescio tornerà lui.