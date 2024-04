Dritto e Rovescio, tensione tra Del Debbio e il trapper Baby Touché: «Non mi toccare». Il conduttore chiama la sicurezza, poi le scuse

Attimi di tensione durante l'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 andato in onda il 4 aprile. L'ospite di Paolo Del Debbio, il trapper Baby Touché, è stato scortato fuori dallo studio dalla sicurezza dopo uno scontro con il conduttore.

Cosa è successo

Il trapper, 20enne di Padova con origini nordafricane e alcuni precedenti penali, era stato invitato in studio nel blocco dedicato alla micro-criminalità giovanile, un problema soprattutto a Milano. Per due volte ha abbandonato lo studio di Dritto e Rovescio, la seconda dopo alcuni attimi di tensione con Del Debbio, che ha perso le staffe. «Vai fuori dai co***oni», ha detto il conduttore, che ha poi chiamato la sicurezza per scortare fuori il 20enne.

Le scuse di Del Debbio

Più tardi nella puntata, Paolo Del Debbio ha chiesto scusa per la brutta scena andata in onda. «Chiedo veramente scusa ai telespettatori.

Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totò Riina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate».