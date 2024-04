Paradise 2024, Amedeo Minghi e Pino Insegno ospiti dello show notturno di Pascal Vicedomini

Pino Insegno, Amedeo Minghi, Francesca Bergesio, Agostino Sacca’ e Andrea Scanzi sono tra gli ospiti della quinta puntata di Paradise 2024 in onda su Raidue venerdì 5 aprile dopo mezzanotte.

Il Light-night-show di Pascal Vicedomini raccoglie in quest’occasione lo stato d’animo dell’attore e showman romano Pino Insegno atteso conduttore di un nuovo game-show sulla stessa Raidue dopo la complessa eperienza a «Il mercante in fiera». Con Amedeo Minghi si festeggiano, invece, i quarant’anni della canzone «1950» che dà il titolo al tour teatrale in corso nella penisola col cantautore a ripercorrere i momenti più emozionanti del lungo percorso artistico. Con l’ex direttore generale della Rai Agostino Sacca’ si parla del futuro del servizio pubblico in vista delle nuove nomine governative. Mentre col giornalista e scrittore toscano, Andrea Scanzi, è all’ordine del giorno i rapporto tra le nuove generazioni e l’innovazione tecnologiche non sempre portatrici di azioni e riflessioni di qualità.

Miss Italia 2023 Francesca Bergese è sulla scena con sua madre Ilaria alla vigilia del debutto all’Isola dei famosi mentre le attrici Emanuela Postacchini e Madalina Ghenea raccontano il proprio momento artistica in vista dei nuove esperienze cinematografiche. Il professore Pietro Lorenzetti si sofferma con Emanuela Tittocchia a riflettere su come «Vivere bene, vivere meglio, vivere a lungo».

Mentre il regista Giorgio Verdelli e l’imprenditore Giovanni Acanfora infine si soffermano sulla capacità di attrazione della città di Pompei in vista di inizio di spettacoli di altissimo valore artistico a cominciare dall’americano John Legend (l’11 giugno all’Anfiteatro Romano).