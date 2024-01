Patrizia Pozzi, il ritorno in «Un Posto al Sole» e tutti i successi lavorativi dell'attrice

Patrizia Pozzi, attrice con alle spalle circa 50 anni di carriera (grazie all' impegno nel teatro cominciato nel 1972) festeggia numerosi traguardi lavorativi e personali.

l’attrice è, infatti, tornata di recente a far parte del cast di «Un Posto al Sole», dove interpreta la caposala Iolanda.

Un ruolo portato in scena dall’artista da oltre vent’anni, motivo per il quale è entrato nel cuore dei telespettatori, che si sono detti felici all’idea di rivederla nelle vicende ambientate a Palazzo Palladini e dintorni.

Ad ogni modo, il ritorno nella soap è soltanto l’ultimo dei tanti lavori che hanno visto e vedono ancora impegnata Patrizia Pozzi in quest’ultimo periodo: lo scorso novembre, l’attrice è stata nel cast di «Ferdinando» di Annibale Ruccello spettacolo diretto da Guglielmo Marino che aveva tra gli interpreti anche Roberta Amoroso, Massimo Ardito e Antonello Gargiulo.

Il prossimo 23 marzo sarà impegnata nello spettacolo «E ti cambia la vita» scritto e diretto da Antonio Nardiello con la compagnia stabile del Teatro Gelsomino di Afragola/NA.

Inoltre, negli scorsi anni è stata tra gli interpreti di diversi film di successo: da «7 ore per farti innamorare», diretto da Giampaolo Morelli, a «In Fila Per Due», passando per i recenti «Dobbiamo Stare Vicini» e «La Casa di Ninetta», opera di Lina Sastri dove ha prestato il suo volto al personaggio di Nonna Emilia.