Incidente a Pechino Express Francia: un morto, concorrenti e cameraman feriti

Incidente mortale in Turchia durante le registrazioni della nuova stagione di Pekin Express, l'edizione francese del reality che in Italia è presentato da Costantino Della Gherardesca. La coppia formata da Aurore e Jonathan si trovava su un mezzo di fortuna su una strada tortuosa: al volante c'era un turco di 82 anni, che li aveva accolti a bordo. Poi un'auto ha investito il loro mezzo e il pilota è deceduto. Ricoverati invece in ospedale i due concorrenti e i cameraman.

La coppia ha ovviamente abbandonato il programma. La produzione non ha mandato il onda la scena ma ha scelto di non tenere nascosto l'incidente e ha mostrato un cartello durante la puntata: «Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell'autista del veicolo implicato nell'incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari».