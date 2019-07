Pierluigi Diaco lite in diretta con Donatella Borallevi a Io e Te: «Non è di buon gusto...»

Sabato 20 Luglio 2019, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierluigi Diaco bacchetta di nuovo l'ospite in studio a Io e Te e lo scambio di battute fa il giro del web. Dopo la discussione con Vira Carbone e Patrizia Rossetti sull'uso del cellulare, il conduttore del programma pomeridiano di Rai1 s'inalbera nuovamente per il gesto di un'ospite. Ma andiamo con ordine.All'inizio del talk della trasmissione, Diaco presenta gli opinionisti in studio. Tra loro, Antonella Boralevi. Introducendola, il conduttore la descrive così: «Scrittrice e giornalista, con le idee sempre chiare». A quel punto, Boralevi risponde: «Pierluigi ti ho portato il mio romanzo». E lo mostra in studio. Il conduttore però non avrebbe preso bene il gesto dell'autrice e ribatte: «Vuoi regalarlo a me in privato o farlo vedere davanti alle telecamere?». Lei replica: «Entrambe le cose...». E Diaco conlcude così: «Bene, questo lo facciamo dopo, perché forse è più di buon gusto».Il video della bacchettata in diretta di Pierluigi Diaco ad Antonalla Boralevi fa il giro del web.