Pio e Amedeo flop, Emigratis chiude in anticipo: battuto dalle repliche di Montalbano

Pio e Amedeo fanno flop ed Emigratis chiude in anticipo, alla quarta puntata. La trasmissione dei due comici foggiani, spostata su Canale 5, non è mai riuscita a sfondare e dallo share arriva il responso più severo: ad avere la meglio, le repliche de Il Commissario Montalbano su RaiUno.

Pio e Amedeo, chiusura anticipata per Emigratis

L'episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, dal titolo «Tocco d'artista», è stato seguito da 3 milioni 449 mila telespettatori pari al 18.79% di share. Emigratis, invece, si è fermato a 1 milione 691 mila telespettatori (13.11%). Ed è così che, al quarto tentativo andato a vuoto, è scattata la chiusura anticipata: quella di ieri sera, mercoledì 19 ottobre, è stata l'ultima puntata stagionale.

Pio e Amedeo, il ritorno con Felicissima sera?

L'occasione di riscatto, per Pio e Amedeo, potrebbe arrivare presto. Il successo dello scorso anno, con Felicissima sera, è un'operazione che Mediaset intende replicare. Sicuramente nel 2023, ma non ci sono molte certezze se avverrà in questa stagione televisiva o in quella successiva, da settembre in poi.