Emozioni a non finire all'Arena di Verona ieri per il concerto di Eros Ramazzotti. A essere con le lacrime agli occhi stavolta non sono stati solo i fan ma anche il cantante che dal palco ha voluto fare una dolce dedica alla figlia Aruora incinta del compagno Goffredo Cerza. Era commosso Eros che diventerà nonno per la prima volta, così prima di intonare "Piu' bella cosa" si è lasciato andare a una dedica speciale.

Aurora Ramazzotti: «Sì sono incinta, dopo tanti anni di falsità stavolta è vero»: il video sui social

Eros Ramazzotti nonno, la dolce dedica alla figlia Aurora

«Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo». E proprio Aurora la figlia di Eros e Michelle Hunziker dalla prima fila gli manda un bacio. Giulia De Lellis a pochi posti di distanza l’ha filmata nel pieno della commozione e pure l’influencer ha versato lacrime di gioia.

La conferma della gravidanza

Proprio poche ore prima Aurora Ramazzotti stessa aveva finalmente confessato ai follower di essere in dolce attesa. Da tempo circolavano voci di gravidanza, ma lei ha sempre preferito non commentare in attesa del momento giusto per ufficializzarlo, adirandosi anche con Alfonso Signorini per aver messo in prima pagina su Chi le foto di lei con il pancino quando ancora per lei "non era ancora il momento di dirlo". Prima del concerto del papà ha pubblicato un video ironico e divertente in cui lei e il fidanzato Goffredo Cerza confermavano la gravidanza. E subito dopo i nonni rock hanno manifestato la loro gioia, Michelle lo ha fatto tramite delle storie Instagram, Eros da un palcoscenico.