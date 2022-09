Aurora Ramazzotti incinta, la reazione di nonna Michelle Hunziker: «Ma come fa a fare un bebè?»

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno ufficializzato la notizia della gravidanza che da tempo circolava sottobanco: ebbene sì, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta del primo figlio. Immancabile la reazione della futura nonna a un evento tanto felice e importante nella vita di una famiglia.

Il video con l'annuncio su Instagram

Di buon mattino Aurora e il compagno Goffredo hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram un video in cui annunciano la gravidanza che era stata anticipata già ad inizio agosto dal settimanale Chi? ma mai confermata, e anzi smentita, dai diretti interessati. Tra i tanti commenti pieni d'affetto per la coppia di futuri genitori, non poteva mancare quello di Michelle Hunziker: «Finalmente nonna😂😂😂😂 vi amo!!!!», ha scritto alla primogenita.

La gioia incontenibile di nonna Michelle

Una gioia che nonna Michelle ha dovuto contenere fino ad oggi, ma che già dal primo mattino aveva cominciato a far intuire: nelle stories pubblicate prima dell'annuncio ufficiale e andando in palestra, già prospettava una giornata impegnativa. Una volta sdoganato il lieto evento, però, ha potuto dare libero sfogo all'entusiasmo: «Che giornata ricca di emozioni - dice nelle stories di Instagram - chiaramente io lo sapevo già da tantissimo, però finalmente ha potuto dirlo anche Aury e adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè? La vita è meravigliosa!».