La Pupa e il Secchione, Flavia Vento vuole abbandonare. La D'Urso senza parole

Flavia Vento a “La Pupa e il Secchione” di Barbara D’Urso, nonostante la trionfale entrata assieme al suo secchione Aristide Malnati, sembra sia sul punto di abbandonare il programma. Se così fosse la showgirl confermerebbe quello che è ormai sembra essere un suo vezzo, dato che in passato si è già ritirata da diverssi reality.

Flavia Vento (Foto: Ansa)

La pupa e il Secchione, Flavia Vento vuole abbandonare il reality

Sembra che Flavia Vento stia pensando di abbandonare La Pupa e il Secchione, il reality di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso a cui sta partecipando e che è partito solo pochi giorni fa. La notizia è trapelata ieri durante “Pomeriggio Cinque”, quando un autore ha avvertito la conduttrice dell’intenzione della showgirl: «Lei – ha spiegato la D’Urso - mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo. (…) Vi prego, non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Voleva andare via ieri notte, però alla fine non è scappata... No vabbè ragazzi, non ce la posso fare... Se va via anche Flavia Vento, io non so più chi mettere dentro. Mi dicono che si “spera” che si sia tranquillizzata».

Non sarebbe la prima volta che Flavia abbandona un reality in corso dato che è già successo con La Fattoria, L’isola dei Famosi (due volte) e il Grande Fratello Vip, dov'è rimasta per circa 24 ore.