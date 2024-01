Totti, Flavia Vento racconta la sua verità: «Mi ha molto ferita, mi deve delle scuse. Non doveva parlare di me nel suo libro»

Flavia Vento, showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una "scappatella" che in passato avrebbe avuto proprio con Francesco Totti, l'ex capitano della Roma, mentre lui era fidanzato e in procinto di sposarsi con Ilary Blasi, all’epoca incinta del primogenito Cristian Totti. Dopo l’uscita del documentario Unica, dove la Blasi raccontava il tradimento di Totti con Noemi Bocchi, anche Flavia ha deciso di dare la sua versione dei fatti (accaduti oltre 18 anni fa).

Ospite da Caterina Balivo, Falvia Vento è stata protagonista di un momento molto interessante durante il “tritacarte”, il format in cui l’ospite deve scegliere tra due personaggi della sua vita e mandare l’altro nel tritacarte.

Tra Francesco Totti e Tom Cruise, Flavia Vento ha deciso di tritare proprio Totti, con la promessa che ritornerà il 15 gennaio a La volta buona per raccontare alcuni dettagli della scappatella con l’ex Pupone.

«In 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho fatto finta di niente - ha detto Flavia, spinta da Caterina Balivo - Una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgolgio di donna perché non è bello quello che è successo. Spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Poteva evitare di scrivere di me nel suo libro».

Vento ha confidato all’amica e collega di essere casta e pura da oltre 10 anni. La conduttrice era molto sorpresa e ha voluto approfondire l’argomento. «Non ho bisogno del sesso perché ho ritrovato la fede. Ero atea finché non ho messo piede in chiesa all’Eur. Poi c’è stata l’apparizione della Madonna di quest’autunno. Mi ha detto che il mondo ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù ritornerà».