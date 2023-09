Totti, il regalo di compleanno inaspettato: il fuoriprogramma in Cina che coglie di sorpresa l'ex di Ilary Blasi

Francesco Totti è stato il protagonista indiscusso durante la sua visita in Cina, dove è stato accolto con entusiasmo travolgente dai tifosi locali. L'ex capitano della Roma si trovava a Wuhan per un evento e ha catturato l'attenzione di tutti presenti. La platea, composta principalmente da sostenitori giallorossi, è esplosa in cori di gioia in suo onore. Un momento particolarmente emozionante è stato quando un tifoso è salito improvvisamente sul palco per abbracciare Totti, dimostrando l'incredibile affetto dei cinesi per l'ex calciatore italiano. Questo straordinario episodio è stato documentato da Liz Liang, un'influencer con 278mila follower su Instagram, che ha viaggiato per ben 1000 chilometri solo per vedere Totti. Il video condiviso da Liz Liang è diventato virale e ha catturato l'attenzione di tutti per la passione dei tifosi cinesi. Nonostante Totti abbia smesso di giocare da diversi anni, il suo nome continua a suscitare un amore smisurato in Cina, come dimostrano i cori e gli applausi che ha ricevuto. Nel video, si possono vedere momenti toccanti, dall'accoglienza calorosa riservata al campione all'intervista con alcuni tifosi che testimoniano il loro affetto per lui. Totti ha risposto con un “Vi amo”, scatenando l'entusiasmo della folla. La platea era colorata di giallo e rosso, con maglie e sciarpe della Roma, confermando l'immensa passione dei tifosi cinesi per l'ex calciatore. Il fuoriprogramma arriva per Francesco come un regalo di compleanno anticipato, dato che il 27 settembre Totti ha compiuto 47 anni. È stato un compleanno senza dubbio speciale per l'ex calciatore.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben